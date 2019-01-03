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زياش أفضل رياضي في المغرب لعام 2018

زياش أفضل رياضي في المغرب لعام 2018
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نشر 03 كانون الثاني/يناير 2019 - 17:31 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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حكيم زياش
حكيم زياش

اختير الدولي المغربي وأياكس امستردام حكيم زياش أفضل رياضي في المغرب لعام 2018.

وجاء هذا الاختيار بعد استطلاع للرأي أنجزه القسم الرياضي للإذاعة الوطنية وأعلن عن نتائجه الأحد الماضي بمساهمة أقسام التحرير الرياضي لـ 40 جهازاً إعلامياً وطنياً من صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة.

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وجاء اختيار الصحافة الوطنية لزياش الذي حل في المركز الأول بمجموع 88 نقطة، تتويجاً للمردود الجيد الذي يقدمه، إن كان رفقة المنتخب المغربي أو مع أياكس هذه السنة.

وحل في المركز الثاني، مدافع المنتخب الوطني ولاعب بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي بمجموع (31 نقطة)، فيما عاد المركز الثالث للعداء سفيان البقالي الحائز على الميدالية الفضية في بطولة العالم، والفائز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى موناكو، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، والذي لفت فيه الأنظار بتسجيله أفضل رقم في السنة، وهو 7:58:15 دقائق.

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