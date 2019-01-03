رونالدو: لست مهووساً بالجوائز الفردية

كريستيانو رونالدو

شدد البرتغالي نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، على أنه ليس “مهووساً” بالجوائز الفردية، ملمحاً إلى إمكانية عودته إلى صفوف منتخب بلاده.

وغاب البرتغالي المنتقل الصيف الماضي ليوفي مقابل أكثر من 100 مليون يورو، عن منصة الجوائز الفردية للاعبي كرة القدم العام المنصرم، وذلك في حدث نادر منذ 2007.

وباستثناء حلوله خارج الثلاثة الآوائل لجائزة أفضل لاعب 2010، تقاسم رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالتساوي مع ليونيل ميسي، بخمس مرات لكل منهما بين 2008 و2017.

وغاب رونالدو عن احتفالات منح الجوائز، في خطوة عزت التقارير سببها إلى عدم ورود اسمه بين المرشحين الثلاثة الآوائل على الأقل.

وبعد اختياره “شخصية عام 2018 الرياضية” من قبل صحيفة “ريكورد” البرتغالية، قال رونالدو في مقابلة نشرتها الأخيرة الاثنين الماضي: “لست مهووساً بالجوائز الفردية، الأهم هو الفوز بالألقاب الجماعية ومساعدة الفريق.

“الباقي يأتي بشكل طبيعي، لا أفكر طوال الوقت بتحطيم الأرقام القياسية. أعمل قبل أي شيء آخر على مساعدة الفريق وأن أكون على أفضل مستوى”.

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وتابع: “لا أخفي سعادتي عندما أفوز (بجائزة)، لكنها ليست نهاية العالم عندما لا أحقق ذلك”.

وساهم رونالدو في قيادة ريال مدريد إلى سلسلة ألقاب بينها أربعة في دوري أبطال أوروبا، ثم رحل بعد أسابيع من اللقب الثالث، منضما إلى فريق “السيدة العجوز”.

ويتواجد رونالدو (33 عاماً) حالياً في دبي حيث يقام حفل جوائز “غلوب سوكر” الخميس.

ونال البرتغالي هذه الجائزة أربع مرات آخرها 2017، ويتنافس عليها هذا العام مع الفرنسيين كيليان مبابي وأنتوان غريزمان.

وألمح رونالدو إلى أن عودته للمنتخب البرتغالي قد تكون وشيكة، مؤكداً نيته أن يكون في 2019 تحت تصرف مدرب المنتخب.

ولم يخض رونالدو أياً من مباريات المنتخب منذ الخروج من دور ثمن نهائي لكأس العالم في روسيا على يد أوروغواي، في خطوة عزيت لمنحه الوقت للتأقلم مع ناديه الجديد.

وبعد بداية عانى خلالها من عقم تهديفي، استعاد رونالدو إيقاعه مع يوفنتوس، وبات يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفاً.

وكان مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس قد رفض في تصريحات مطلع ديسمبر المنصرم، تأكيد ما إذا كان رونالدو سيعود إلى صفوف المنتخب في الفترة المقبلة.