فابريغاس يودع جماهير تشيلسي

ودع نجم تشيلسي سيسك فابريغاس في ختام مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون والتي انتهت بالتعادل السلبي جماهير النادي في ملعب ستامفورد بريدج قبل انتقاله إلى موناكو.

وخاض الإسباني المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010 مباراته الـ 500 مع الأندية الإنجليزية بداية من عام 2003 لغاية 2011 مع أرسنال، وانتقل إلى تشيلسي عام 2014.

وتوقع مشجعو تشيلسي أن لاعب خط الوسط قد ظهر بشكل نهائي مع فريقه في هذه المباراة، إذ غرد أحد المشجعين قائلاً: “فابريغاس يغادر”. وأضاف آخر: “وداعاً سيسك حظاً سعيداً”.

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وكتب فابريغاس عبر حسابه على موقع "تويتر": “500 مباراة في الكرة الإنجليزية، يا له من إنجاز! حلمي بتحقيق هذه الأرقام يصبح حقيقة، لحظة فخر جديدة في مسيرتي، أراكم في ملعب ستامفورد بريدج السبت المقبل”.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 31 عاماً مع البلوز بعد ستة أشهر، وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد تحدثت عن اتفاق بين النجم الإسباني وفريق موناكو يقضي بانتقال فابريغاس من تشيلسي اللندني إلى موناكو في سوق الانتقالات الشتوي.

وأضافت التقارير أن فابريغاس سيحصل على 10 ملايين يورو لتوقيع العقد وساهم في إنهاء الصفقة المدرب الحالي لموناكو تييري هنري، زميل فابريغاس السابق في آرسنال بين عامي 2003 و2007.