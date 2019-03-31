بوسكيتس: برشلونة عانى أمام إسبانيول

سيرجيو بوسكيتس

أبدى سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة، سعادته بتحقيق الانتصار في ديربي كتالونيا بهدفين دون رد على نظيره إسبانيول أمس السبت، في إطار المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كلفتنا المباراة الكثير، الخصم اتبع أسلوباً دفاعياً، لكننا كنا الأفضل، لكن حين لا تستغل الفرص التي تحصل عليها، تشعر بعدم راحة، حققنا انتصاراً عادلاً".

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وأضاف: "فترة التوقف الدولي تؤثر كثيراً، نظراً للرحلات الطويلة للاعبين، ولا يكون الوقت جيداً للإعداد للمباريات التالية، لكن برشلونة يملك لاعبين جيدين".

يذكر أن البارسا يعتلي صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.