ملخص مباراة فرايبورغ وبايرن ميونيخ 1-1 الدوري الألماني

ميونيخ يتخلف بفارق نقطتيم عن دورتموند المتصدر

فرض التعادل الإيجابي نفسه بين فرايبورغ وضيفه بايرن ميونيخ بهدفٍ لمثله ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

سجل لوكاس هولير لصاحب الضيافة بعد 3 دقائق على البداية، وعادل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22.

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بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الذي انفرد في الصدارة.