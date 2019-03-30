ملخص مباراة يوفنتوس وإيمبولي 1-0 الدوري الإيطالي

كين يواصل التألق

فاز يوفنتوس على ضيفه إيمبولي بهدفٍ دون رد على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي في غياب نجمه كريستيانو رونالدو.

جاء الهدف الوحيد عن طريق الشاب المتألق مويس كين في الدقيقة 72.

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ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد إيمبولي عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.