لوكاكو: أنا أفضل هداف في تاريخ بلجيكا

روميلو لوكاكو

في برنامج وثائقي عرضته شبكة "راديو مونتي كارلو سبورت"، تحدث النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن الانتقادات اللاذعة التي كان يتعرض لها في بداياته مع منتخب بلاده، ورد على كل منتقديه في الملعب بعدما أصبح أفضل هداف للمنتخب، رغم ما كان يُوصف به من أوصاف سيئة.

ويتذكر لوكاكو الذي يكمل عامه الـ 26 في 13 مايو القادم، تلك الفترة العصيبة، ويقول: "كان الناس يعتقدون أني لن أستطيع أن أسجل أكثر من 25 هدفاً طوال مسيرتي مع منتخب بلادي، بينما كنت أبلغ بالكاد التاسعة عشرة من عمري وقتها".

وتابع نجم وهداف مانشستر يونايتد قائلاً: "خلال تلك الفترة الصعبة كنت ألعب وأنا يتملكني الشعور بالغضب أكثر من أي شيء آخر.

"لم تستمر هذه السنوات الأولى طويلاً وتطور أدائي وأصبحت هدافاً لا غبار عليه، بل الهداف الأول لمنتخب بلجيكا، حيث سجلت حتى الآن 45 هدفاً في 79 مباراة، مما جعل الناس جميعاً يتفقون على شخصي، وعلى أني بالفعل مهاجم خطير ومن أفضل من أنجبتهم بلجيكا.

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"كان الناس يسألونني أحياناً عما إذا كنت من أفضل 3 مهاجمين في بلجيكا على مر العصور، وكنت أرد قائلاً: "نعم، بل كنت أقول أيضاً أني الأفضل وبفارق كبير عن كل الهدافين الآخرين الذين مروا على منتخب الشياطين الحمر.

وعلق قائلاً: "نعم أنا رقم واحد في قائمة هدافي المنتخب، ويكفي أني سجلت 34 هدفاً في آخر 33 مباراة".

يذكر أن لوكاكاو بدأ مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاماً ثم تم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2010، وفي السادس من يونيو 2018 أصبح رسمياً هداف بلجيكا الأول بتسجيله 31 هدفاً، وفي مونديال روسيا الأخير سجل لوكاكو هدفين في مرمى باناما ومثلهما في مرمى تونس، ليصبح ثاني لاعب بعد دييغو مارادونا يسجل هدفين في مباراتين متتاليتين في المونديال.

وعلى مستوى الأندية، لعب لوكاكو في إنجلترا لتشيلسي وويست بروميتش آلبيون (إعارة) وإيفرتون، إلى أن استقر به المقام في مانشستر يونايتد.