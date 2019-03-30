ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول 2-0 الدوري الإسباني

ميسي يقود برشلونة لفوز جديد يقربه أكثر من الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني

تغلب برشلونة على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في ديربي كتالونيا الذي شهده ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

في الدقيقة 72 سجل النجم ليونيل ميسي أول الأهداف من ركلة حرة ارتطمت برأس فيكتور سانشيز في طريقها إلى المرمى.

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وفي الدقيقة 89 مرر مالكوم الكرة صوب ميسي الذي ترجمها داخل شباك الغريم الكتالوني.

بهذا الانتصار، واصل برشلونة تسيد الترتيب برصيد 69 نقطة، بفارق 13 نقطة مؤقتاً عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه، فيما يحتل إسبانيول المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.