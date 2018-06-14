مورينيو: إنجلترا قادرة على الفوز بكأس العالم

جوزيه مورينيو

يرى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن منتخب إنجلترا قادر على الفوز بكأس العالم في روسيا هذا الصيف.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدير الفني البرتغالي لوسائل الإعلام البريطانية، وأكد خلالها أن منتخب الأسود الثلاثة يمتلك عدداً كبيراً من العناصر المميزة.

وقال مورينيو: "يضم منتخب إنجلترا في صفوفه العديد من اللاعبين الشبان، لكنهم في نفس الوقت يتمتعون بخبرات كبيرة.

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"جميعهم يشاركون في البطولة الأكثر تنافسية في العالم (الدوري الإنجليزي الممتاز)، وبعضهم يلعب لأفضل الفرق في العالم، كما أن لهم خبرات في دوري أبطال أوروبا الذي يعد أعلى مستوى لكرة القدم".

واختتم مورينيو تصريحاته بالرد على سؤال إذا ما كان المنتخب الإنجليزي ضمن الفرق القادرة على تحقيق كأس العالم وقال: "نعم بكل تأكيد يمكنهم تحقيق هذا".



جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيخوض مباريات مجموعته في كأس العالم أمام كل من تونس وبنما وبلجيكا.