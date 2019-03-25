تشافي يعتذر عن تمثيل كتالونيا أمام فنزويلا

تشافي

أعلن تشافي هيرنانديز نجم خط وسط السد عن غيابه عن مباراة منتخبي كتالونيا وفنزويلا المقررة اليوم على ملعب مونتيليفي في جيرونا، بسبب التزاماته مع فريقه القطري.



وقال تشافي عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "يؤسفني الإعلان عن عدم مقدرتي على التواجد بملعب مونتيليفي اليوم من أجل مباراة كتالونيا وفنزويلا، التزامي مع السد لا يسمح لي بالتواجد.

"شكراً جزيلاً للاتحاد الفيدرالي الكتالوني ولا سيما الرئيس سوتيراس وكارليس دومينيك وجيرارد لوبيز على اهتمامهم باستقبالي في جيرونا مع الفريق، وآمل في المرة القادمة أن أكون هناك معكم جميعا، وسأكون الداعم رقم واحد للفريق من قطر".

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ومنتخب كتالونيا هو منتخب غير رسمي وليس عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ويدربه المدرب جيرارد لوبيز الذي قد أعلن عن قائمة المنتخب الرسمية للدخول في معسكر مغلق خلال التوقف الدولي الحالي، بالإضافة إلى مواجهة فنزويلا ودياً، حيث ضمت قائمة المدرب جيرارد لوبيز العديد من الأسماء الكبيرة واللامعة في عالم الكرة الإسبانية غير الدوليين، بالإضافة إلى كونهم من إقليم كتالونيا الإسباني، من بينهم مدافع برشلونة جيرارد بيكي ومارك بارترا وأوسكار ميليندو.

وينتظر تشافي مباراة مهمة مع زملائه في السد في دوري نجوم قطر حيث سيلعب أمام وصيفه في جدول الترتيب الدحيل، وسيحاول السد حسم المباراة لصالحه للفوز بدرع الدوري الذي غاب عن قلعة الزعيم في آخر ست سنوات.