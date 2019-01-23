تقرير: إيكاردي يتفق مع إنتر على تجديد عقده

ماورو إيكاردي

قالت وسائل الإعلام الإيطالية أن إنتر توصل أخيراً لاتفاق مع قائده ماورو إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا من أجل تجديد عقده.

ودخل الطرفان في سجال خلال الأسابيع الأخيرة بخصوص عقد الدولي الأرجنتيني وإمكانية تجديده ورفع راتبه وتعديل الشرط الجزائي الخاص برحيله.

وقالت شبكة "سبورت ميدياست" أن عائلة زهانغ المالكة للنيراتزوري تدخلت شخصياً لحل المعضلة وتواصلت مع إيكاردي لحل الأمر.

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وأضافت الشبكة أن إيكاردي وزوجته وافقا على البنود الجديدة التي طرحها الملاك الصينيون، والتي سترفع راتبه إلى سبعة ملايين يورو سنوياً.

وأشار التقرير أن الشرط الجزائي في عقد المهاجم سيصل إلى 180 مليون يورو بدلاً من 110 ملايين كما هو حالياً.

يذكر أن إنتر يحتل حالياً المرتبة الثالثة في الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وانتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد توديعه دوري الأبطال.