تقرير: هيرنانديز يرفض الانتقال إلى بايرن ميونيخ

لوكاس هيرنانديز

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا، أن لوكاس هيرنانديز، نجم دفاع أتلتيكو مدريد لن ينتقل في الوقت الراهن إلى بايرن ميونيخ.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أنه جرى الاتفاق خلال المحادثات بين الناديين على ألَّا ينتقل الدولي الفرنسي إلى النادي البافاري قبل نهاية يناير المقبل على الأقل.

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وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت قبل أيام، أن لدى بايرن رغبة في الحصول على خدمات هيرنانديز (22 عاماً) هذا الشتاء مقابل 80 مليون يورو، لكن أتلتيكو نفى إبرامه اتفاقاً يقضي بانتقال نجمه الشاب "الذي لا يرغب مطلقاً في الرحيل".

وكشفت صحيفة آس عن محادثات جديدة بين أتلتيكو وبايرن، وتوقعت أن هيرنانديز سيكمل مشواره مع النادي الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.