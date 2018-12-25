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ديشان: مودريتش يستحق الكرة الذهبية

ديشان: مودريتش يستحق الكرة الذهبية
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نشر 25 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 23:02 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أكد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أن لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد استحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية، مبدياً حزنه من عدم فوز لاعب فرنسي بهذه الجائزة لعام 2018.

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وقال ديشان المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم الصيف الماضي في حوار مع مواطنته صحيفة "لو باريزيان": "استحق مودريتش الفوز بالجائزة رغم أن الثلاثي (أنتوان) غريزمان و(كيليان) مبابي و(رافاييل) فاران كان يمكنهم الفوز بها أيضاً، لأنهم تُوّجوا بكأس العالم وحققوا إنجازات رائعة مع أنديتهم".

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