تهمة الخيانة الزوجية تلاحق مورينيو بعد إقالته

جوزيه مورينيو

لم يكد جوزيه مورينيو يستفيق من صدمة إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، إلا وعاجلته صحيفة "ذا سن" البريطانية بالكشف عن خيانته لزوجته ماتيلدا فاريا.

وكشفت الصحيفة عن إقامة المدير الفني البرتغالي لعلاقة خارج إطار الزوجية مع شقراء تُدعى برو كارتر روبينسون تبلغ من العمر 41 عاماً وتعمل في شركة "آي بي إم" وتعيش حالياً في شقة تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون جنيه استرليني شمال لندن.

مبابي أفضل لاعب فرنسي لعام 2018

ماتيوس يختار حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لذهاب الدوري الألماني

ديشان: مودريتش يستحق الكرة الذهبية

الجماهير ترغب برؤية إنييستا مدرباً لبرشلونة

إصابة أومتيتي تقلق برشلونة

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ 55 عاماً تعرف على السيدة التي تصغره بـ 14 عاماً منذ كان مديراً فنياً لريال مدريد، وتحديداً في احتفالات عام 2010، وامتدت العلاقة بينهما طوال السنوات الثمانية الماضية وقد شهدت اجتماعهما خلال بعض الإجازات.

ومعروف عن مورينيو أنه يعيش حياة عائلية سعيدة ومستقرة مع زوجته وطفليه، وقد أكد مراراً على أن حياته الزوجية جزء من نجاحه المهني وعُرف عنه دائماً الوفاء، حيث كان قد سافر مرتين خلال 24 ساعة عام 2016 للاطمئنان على صحة زوجته ذات الـ 53 عاماً بعد خضوعها لعملية جراحية في لشبونة.

وكان مورينيو قد تعرف على زوجته حينما كان يبلغ من العمر 17 عاماً.