مبابي أفضل لاعب فرنسي لعام 2018

كيليان مبابي

اختير كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان أفضل لاعب فرنسي للعام الجاري.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية فوز مبابي بجائزتها الثانية هذا العام، بعدما نال النسخة الأولى من جائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم.

وبات نجم الباريسي اللاعب رقم 61 الذي يفوز بهذه الجائزة، علماً بأنه حل رابعاً في ترتيب مسابقة الكرة الذهبية، التي توج بها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

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ولفتت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن مبابي استحوذ على الجائزة التي فاز بها نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي العام الماضي، وقبله أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في 2016.

وتفوق مهاجم بي إس جي في سباق هذه الجائزة على كل من رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، الذي حل ثانياً، وخلفهما غريزمان.

وحقق مبابي إنجازات عديدة هذا العام، حيث توج مع الباريسي بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة المحلية بخلاف الفوز بكأس العالم مع منتخب فرنسا الصيف الماضي في روسيا، كما سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات بواقع 9 أهداف مع منتخب بلاده و25 بقميص الباريسي.