ماتيوس يختار حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لذهاب الدوري الألماني

أشرف حكيمي

تواجد ظهير بوروسيا دورتموند الدولي المغربي أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدوري الألماني، والتي اختارها الأسطورة لوثار ماتيوس.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” التشكيلة المثالية التي اختارها ماتيوس، لأفضل 11 لاعباً خلال النصف الأول من البوندسليغا.

وضمت تشكيلة 5 لاعبين من دورتموند متصدر الترتيب برصيد 42 نقطة، إلى جانب لاعبين من بوروسيا مونشنغلادباخ ومثلهما من بايرن ميونيخ.

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ويأتي تواجد حكيمي الذي انتقل معاراً من ريال مدريد لموسمين، بعد الأداء المميز الذي يقدمه رفقة أسود فيستيفال رغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وتوج الدولي المغربي الذي ترغب إدارة دورتموند في شراء عقده بشكل نهائي، بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة خلال شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وسبق أن علق ماتيوس على أداء حكيمي، حيث قال في تصريحات سابقة: “إنه صاروخ حقيقي، قوي في ألعاب الهواء وأنا ببساطة استمتع حقاًً بمشاهدته”.