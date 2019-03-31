سولشاير يتمسك بنجوم مانشستر يونايتد

طلب أولي غونار سولشاير، مدرب مانشتسر يونايتد، عدم التفريط بأي حال من الأحوال في النجمين بول بوغبا وماركوس راشفورد، مشيراً إلى أنهما يعدان من أعمدة الفريق المستقبلية، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضمهما.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية أمس، أن الإبقاء على أهم اللاعبين هو أحد المهام التي سيقوم بها النرويجي بعد تعيينه مدرباً رسمياً ليونايتد، خاصة في ظل مغازلة بوغبا لريال مدريد في الفترة الأخيرة.

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وبينما يتجه راشفود لتوقيع عقد جديد، يحاول المدرب أيضاً إقناع الحارس دافيد دي خيا، الذي يتقاضى 350 ألف جنيه في الأسبوع، بتمديد عقده، إلى جانب خوان ماتا وآندير هيريرا.

وقال سولشاير: “أريد الإبقاء على أفضل اللاعبين... نريد أن نصنع تشكيلة قوية الموسم القادم، نأمل أن نتوصل لاتفاق مع اللاعبين”.