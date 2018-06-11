تيتي: لا حدود لموهبة نيمار

نيمار

أثنى تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على النجم نيمار، والذي قال أنه ليس لموهبته حدود، معرباً عن إعجابه الشديد بقدراته المهارية وإزعاجه للخصوم.

وعاد الهداف البرازيلي من إصابة طويلة، بسبب كسر في مشط القدم، وشارك في المباراتين الماضيتين أمام منتخبي كرواتيا (2-0)، والنمسا (3-0) وسجل في كلتيهما، ضمن استعدادات السيليساو لكأس العالم.

وقال تيتي في تصريحات صحفية أعقبت مباراة النمسا: "لا أعرف حداً لقدرات نيمار، إبداعاته مثيرة للإعجاب، حينما تترك له المساحة، يكون قاتلاً".

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ووصل نيمار، إلى الهدف الـ 22 له مع منتخب البرازيل، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافيه عبر التاريخ التي يتصدرها الأسطورة بيليه بـ 77 هدفاً.

وحينما سئل مدرب البرازيل، عن تشكيلة المنتخب في النهائيات، رد قائلاً: "سأختار الفريق يوم الجمعة، الآن ما زلت متحمساً".

وأوقعت قرعة كأس العالم، السيليساو ضمن المجموعة الخامسة في مواجهة منتخبات كوستاريكا وصربيا وسويسرا.