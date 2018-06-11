ديشامب يحذر غريزمان وليمار قبل كأس العالم

أنتوان غريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي في حسم أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، مستقبله قبل انطلاق مونديال روسيا الخميس المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أمس، أن ديشامب لا يريد أي مشاكل داخلية في صفوف المنتخب خلال نهائيات كأس العالم، خاصة من غريزمان، وتوماس ليمار نجم موناكو، اللذين تدور حولهما العديد من الشائعات، حول مستقبلهما في الفترة القادمة.

وتابعت الصحيفة: "يريد ديشامب الهدوء داخل المعسكر الفرنسي، من خلال حسم غريزمان وليمار مستقبلهما".

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وأشارت الصحيفة إلى أن أمام هداف أتلتيكو مدريد فرصة للانتقال إلى برشلونة، أو الموافقة على عرض فريقه الحالي للاستمرار وتجديد عقده.

أما ليمار، فعليه أن يحسم مستقبله سريعاً، في ظل تلقيه عدة عروض في الفترة الماضية لترك موناكو.

ويرغب برشلونة في دفع 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد.