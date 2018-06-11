ميسي: برشلونة يحتاج غريزمان للفوز بدوري أبطال أوروبا

غريزمان وميسي

تحدث ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن موسم الفريق والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وإمكانية التعاقد مع أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد.

ويتواجد "ليو" في معسكر منتخب الأرجنتين استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "قدم برشلونة موسماً جيداً للغاية، لم نخسر سوى 3 مباريات وحصدنا لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، ولا أود استبدال ذلك بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

"الخسارة من روما كانت مؤلمة خاصة لأننا انتصرنا ذهاباً بنتيجة 4-1، لا ينبغي للفريق أن يخرج لثلاثة مواسم على التوالي من دوري الأبطال منذ ربع النهائي".

وواصل: "لم أشاهد النهائي بين ليفربول وريال مدريد، والسبب كان تواجدي في معسكر الأرجنتين وبسبب اختلاف التوقيت، كان من الصعب مشاهدته، لكني رأيت الملخص.

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"لا أهتم إن حقق ريال مدريد اللقب، فالأولوية لفريقي والفوز بالبطولات، وبالطبع لا أشجع الغريم التقليدي على حصد أي بطولة، لكن ما دام فريقي لم يحصل عليها فهذا أمر يحزنني".

وأكد ميسي أن قرار رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد كان صادماً وغير متوقع متمنياً للمدير الفني الفرنسي التوفيق.

وختم بقوله: "بالنسبة لضم (أنتوان) غريزمان، فأنا لست المسؤول عن الصفقات أو مدرب الفريق، ربما لا يكون اللاعب أولوية في الوقت الحالي، ولكن حتى نفوز بدوري أبطال أوروبا فنحن بحاجة للاعبين مميزين، وأنتوان واحد منهم بالطبع".

يذكر أن منتخب الأرجنتين يتواجد في المونديال ضمن مجموعة تضم أيضاً منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.