كريستيانو رونالدو

قدم ريال مدريد عرضاً "مذهلاً" لنجمه كريستيانو رونالدو من أجل البقاء مع الفريق في ظل تصاعد الأنباء عن رغبته في الرحيل إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية الأحد أن ريال عرض على الدولي البرتغالي عقداً سنوياً جديداً بقيمة 28.5 مليون جنيه استرليني في محاولة لعرقلة انتقاله إلى فرق منافسة.

ويريد رونالدو مغادرة ريال مدريد بسبب مشاعر الإحباط المتعلقة باتهامات التهرب الضريبي في إسبانيا، وهو ما ينفيه على الدوام، إذ تسربت أنباء عن عدم رضاه من الامتناع عن إعطائه ضمانات مالية بشأن هذه القضية.

وقالت أنباء كثيرة أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان هما الناديان القادران على الإيفاء بتسديد هذا الراتب الكبير لرونالدو.

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وتردد مؤخراً أن الدولي البرتغالي طلب عقداً بقيمة 64 مليون جنيه في الموسم الواحد لمدة 5 أعوام، من أجل البقاء في ريال مدريد.

لكن النادي الملكي عرض على هدافه صفقة أقل بكثير من تلك التي يطالب بها، على الرغم من أن أرقامه لا تزال مدهشة، وفقاً لإحدى محطات الإذاعة الإسبانية.

ويبدو أن أي صفقة معلنة حتى الآن غير كافية لإبقاء رونالدو في صفوف ريال، لأن الصفقة المعروضة عليه لا تزال أقل من عقد نجم برشلونة ليونيل ميسي بـ 1.76 مليون في الأسبوع.

ويبدي رونالدو تصميماً على أن يتقاضى أكثر من ميسي، وهي الرغبة التي تغذي رغبته في الرحيل عن ريال مدريد.