كوفاتشيتش مطلوب من قبل يوفنتوس

ماتيو كوفاتشيتش

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية سعي يوفنتوس للحصول على خدمات ماتيو كوفاتشيتش، نجم وسط ريال مدريد.

وتأتي رغبة بطل الدوري الإيطالي في ظل سعي إدارته لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم القادم.

بدوره، يرى كوفاتشيتش أن الانتقال قد يكون مفيداً بالنسبة له نظراً لعدم حصوله على دور كبير في ريال مدريد خلال المواسم الماضية.

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ولكن الدولي الكرواتي متردد بشأن الصفقة، كونه يتملكه الأمل بالمشاركة أكثر عقب رحيل زين الدين زيدان المدير الفني السابق.

يذكر أن يوفنتوس يطمح أيضاً لضم ظهير فالنسيا جواو كانسيلو خلال الأيام المقبلة.