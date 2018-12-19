جماهير مانشستر سيتي تسخر من إقالة مورينيو

جوزيه مورينيو

لم تفوت جماهير مانشستر سيتي خلال مباراة فريقها أمام مستضيفه ليستر سيتي، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب كينغ باور الفرصة للسخرية من الغريم مانشستر يونايتد، ومدربه المقال جوزيه مورينيو، إذ رددت طوال المباراة عبارات تناسب الحدث.

وردد مشجعو السيتيزنز موجهين الحديث لإدارة يونايتد: "أعيدوا مورينيو مجدداً، أعيدوا مورينيو مجدداً"، وهم منتشون برؤية فريقهم يحجز بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة، في سخرية واضحة من الوضع الذي وصل إليه الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب البرتغالي ورغبة منهم في استمراره حتى يستمر التخبط.

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وتمت إقالة مورينيو من تدريب يونايتد أمس بعد عامين ونصف في ملعب أولد ترافورد، قاد خلالها الفريق لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني، لكنه عانى بشدة هذا الموسم وساء الوضع لدرجة أدت إلى تراجع الشياطين الحمر إلى المركز السادس، بفارق 19 نقطة عن الغريم المتصدر ليفربول الذي أذاق مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة الثقيلة 3-1 الأحد الماضي.