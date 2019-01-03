ميدو: صلاح أعظم لاعب مصري وليفربول لن يتمكن من الحفاظ عليه

محمد صلاح

أشاد أحمد حسام "ميدو" لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق، والمدرب الحالي للوحدة السعودي، بمواطنه محمد صلاح مهاجم ليفربول، حيث وصفه بأعظم لاعب مصري على مر التاريخ.

كما شدد ميدو على صعوبة بقاء صلاح مع الريدز بحال تلقيه عروضاً من ريال مدريد وبرشلونة.

وقال ميدو خلال لقاء صحفي مع شبكة "سي إن إن": "يعد صلاح أعظم لاعب مصري على مر التاريخ، هناك العديد من النجوم الذين قدموا الكثير لأنديتهم ولمنتخبهم خلال السنوات الماضية، لكن كرة القدم بأوروبا مختلفة، وإذا تمكنت من الاستمرار في التألق لعدة سنوات بالدوريات الأوروبية، فبالتأكيد ستكون الأفضل.

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"لايمكن للاعب أن يرفض الانضمام لريال مدريد أو برشلونة، فاللعب في هذين الفريقين شيء مختلف تماماً، وهذا ليس تقليلاً من قيمة ليفربول، على ما أعتقد إذا نجح صلاح في تسجيل أكثر من 25 هدفا هذا الموسم، سيحصل على عرض للانضمام لأحد الفريقين الإسبانيين، وحينها سيكون من الصعب استمراره في آنفيلد".

يذكر أن صلاح أنهى الموسم الماضي متربعاً على صدراة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا، ويستمر في تقديم المزيد هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 13 هدفاً حتى الآن.