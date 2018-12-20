رسمياً: برشلونة يتعاقد مع موريو على سبيل الإعارة

موريو أول صفقات برشلونة الشتوية

أعلن برشلونة رسمياً عن توصله لاتفاق مع فالنسيا بشأن التعاقد مع المدافع خايسون موريو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد أكدت في وقت سابق إتمام الاتفاق المبدئي وخضوع الدولي الكولومبي للكشف الطبي.

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ويعاني البارسا من أزمة في خط الدفاع بإصابة سامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين، ليبقى الاعتماد على الثنائي جيرارد بيكيه وكليمون لونغليه فقط دون تغطية سوى من الناشئين.

ويعد موريو خياراً جيداً كونه لم يشارك مؤخراً مع فالنسيا، الأمر الذي سهل انتقاله بعد توديعه لزملائه وعدم خوضه تدريبات الخميس.