ملخص مباراة ولفرهامبتون وليفربول 0-2 الدوري الإنجليزي

صلاح ينفرد في صدارة هدافي البطولة برصيد 11 هدفاً

تغلب ليفربول على مستضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في افتتاح منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من فابينيو وإنهاء رائع من محمد صلاح.

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وفي الدقيقة 68، أتى الهدف الثاني بعد عرضية من صلاح ورأسية من فيرجيل فان دايك.

بهذا، حافظ ليفربول على الصدارة برصيد 48 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ 44 نقطة، بانتظار نتيجة مواجهته أمام كريستال بالاس غداً، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع مؤقتاً أيضاً.