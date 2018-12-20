محرز يتفوق على صلاح وزياش في دوري أبطال أوروبا

رياض محرز

رغم عدم ظهوره كثيراً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تفوق النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي على النجم محمد صلاح والمغربي حكيم زياش، وجميع اللاعبين العرب والأفارقة، بعدما جاء في الصدارة على مستوى تصنيف أفضل لاعبي المسابقة وفق موقع "هوسكورد" العالمي المختص في الأرقام والإحصائيات.

وضمّت القائمة 514 لاعباً، منهم 12 لاعباً عربياً، وعرفت القائمة وجود 5 لاعبين جزائريين هم رياض محرز، وياسين براهيمي، وسفيان فيغولي، وإسحاق بلفضيل، ونبيل بنطالب، و6 لاعبين مغاربة هم حكيم زياش، وأشرف حكيمي، ويونس بلهندة، وحمزة منديل، ويوسف أيت بناصر، وأمين حاريت.

وكشف موقع "هوسكورد" عن جميع إحصائيات اللاعبين بعد نهاية دور المجموعات التي أعدّت وفق عدد المباريات التي ظهر فيها اللاعب، ودقائق اللعب التي حصل عليها، والأهداف والتمريرات الحاسمة، وكذلك البطاقات، ونسبة نجاح التمريرات والصراعات الثنائية.

وتضم قائمة أفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا، ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي نال أعلى علامة هي 8.88 من 10، وخلفه إيدين دجيكو نجم روما بـ8.49، ثم نيمار نجم باريس سان جيرمان بـ8.44.

وحلّ محرز في المركز الـ22 برصيد 7.61، وشارك في ثلاث مباريات منها اثنتان أساسياً، وسجل هدفاً ولعب 300 دقيقة، كما قدم أربع تمريرات حاسمة جعلته يحتل المركز الأول في هذه الناحية.

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وتفوّق الجزائري أيضاً على عدة نجوم، على غرار أنتوان غريزمان وماركو رويس وليروي ساني وكريم بنزيمة.

وتفوق محرز بفارق شاسع جداً على صلاح الذي حلّ في المركز 241، إذ حصل على 6.77، خاصة أنه لعب 6 مباريات بمجموع 518 دقيقة لعب، وسجل 3 أهداف دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.

جاء بعدهما زياش نجم أياكس أمستردام الذي حلّ في المركز 32 ونال علامة 7.51، بعدما لعب 450 دقيقة من 5 مباريات، دون أن يسجل أي هدف أو أي تمريرة حاسمة.

وجاء براهيمي في المركز 48، متبوعاً بحكيمي في المرتبة 119، ثم بلفضيل في المركز 283، وبنطالب في المركز 295، ثم بلهندة في المرتبة 304، ثم فيغولي في المرتبة 357، وبعده منديل وبناصر وحاريت في المراكز 365، و446 و461 على التوالي.

وعلى مستوى مانشستر سيتي، جاء محرز في المركز الثالث كأفضل لاعب في الفريق بعد دافيد سيلفا وبينجامان ميندي.

وشارك محرز هذا الموسم، في 24 مباراة من أصل 26 لعبها سيتي في جميع المسابقات.