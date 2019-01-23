سواريز: أي لاعب يطمح للعمل مع كلوب

لويس سواريز

تحدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة عن الفترة التي قضاها في ليفربول وعن رأيه في مدرب الريدز الحالي يورغن كلوب.

ودافع الدولي الأوروغوياني عن قميص ليفربول قبل أن ينضم إلى البارسا عام 2014.

وقال سواريز في تصريحات صحفية: "أي لاعب يتواجد في ليفربول لا يمكن أن ينسى فترته هناك، كانت أياماً رائعة، أنا سعيد بما يقدمه الفريق في الوقت الراهن.

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"بالطبع أتمنى الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة والتتويج بالألقاب".

وأكد سواريز أنه يستمتع بالأسلوب الذي يقدمه ليفربول تحت إشراف كلوب، مشيراً إلى أن أي لاعب يطمح للعمل مع المدرب الألماني.

وأوضح: "حينما كانت صغيراً كان يورغن كلينسمان أفضل لاعب ألماني بالنسبة لي، لقد كان ماكينة أهداف".

يذكر أن سواريز سجل 15 هدفاً هذا الموسم في الدوري الإسباني.