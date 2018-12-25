رونالدو على مقاعد البدلاء أمام أتالانتا

كريستيانو رونالدو

قرر ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس عدم الدفع بالنجم كريستيانو رونالدو أساسياً أمام أتالانتا في المرحلة القادمة من الدوري الإيطالي.

وستكون هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها صاحب الـ 33 عاماً مباراة من على مقاعد البدلاء مع يوفي.

ويخوض الهداف البرتغالي موسمه الأول مع البيانكونيري، وذلك بعد قدومه من ريال مدريد الصيف المنصرم.

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وتعود المرة الأخيرة التي جلس فيها رونالدو على دكة البدلاء مع ناديه إلى 17 أغسطس من عام 2017، وذلك في لقاء كأس السوبر الإسباني مع فريقه السابق ريال مدريد أمام برشلونة، ودخل المباراة في الدقيقة 58 ليحرز هدف الحسم، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء بعد ذلك.

أما على مستوى الدوري المحلي، كانت المرة الأخيرة التي جلس فيها "صاروخ ماديرا" على مقاعد البدلاء في الثالث والعشرين من أبريل عام 2011، في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 6-3.