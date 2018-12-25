يوفنتوس يستعجل لضم إيسكو في يناير

إيسكو

يسعى يوفنتوس لتعزيز خط وسطه بأسرع وقت ممكن، لذلك يستعجل ضم إيسكو نجم ريال مدريد إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن يوفي يتطلع لاستغلال الحالة السيئة التي يعيشها الدولي الإسباني مع ريال مدريد، من أجل التعاقد معه.

وأوضحت أن بطل إيطاليا بات قريباً من إنهاء الصفقة مقارنة بمحاولاته السابقة لضم نجم الوسط والتي كان خلالها رحيل اللاعب أمراً شبه مستحيل عن النادي المدريدي.

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وأشارت إلى أن يوفنتوس يفضل التعاقد مع إيسكو على خيار استعادة بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وسيكون البيانكونيري متحمساً لإتمام الصفقة الشهر القادم، خاصة أن إيسكو سيكون قادراً على المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا، بعد تغيير قوانين البطولة.