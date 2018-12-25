مقارنة سولاري بلوبيتيغي تثبت صحة قرار ريال مدريد

سانتياغو سولاري

راهن ريال مدريد، على المدرب سانتياغو سولاري، بعد إقالة يولين لوبيتيغي، على خلفية سوء نتائج الفريق بداية الموسم.

وعقدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية مقارنة بين أرقام المدربين مع بطل أوروبا والعالم.

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وتولى لوبيتيغي تدريب ريال مدريد الصيف الماضي، وقاده في 14 مباراة، فاز في 6 منها وتعادل مرتين وخسر 6 أخرى، من ضمنها مواجهة كأس السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، وأحرز الملكي مع المدرب الإسباني 21 هدفاً واستقبل شباكه 20.

بينما قاد سولاري الفريق في 13 مباراة حتى الآن، وأظهرت الأرقام تفوقه، حيث فاز في 11 مباراة وخسر مرتين ولم يتعادل، وحصد لقب كأس العالم للأندية، وسجل الفريق معه حتى الآن 34 هدفاً، واستقبل مرماه 11.