كورتوا: ريال مدريد لن يتهاون أمام العين

وقاد الدولي البلجيكي بطل أوروبا أمس الأربعاء، لتحقيق الانتصار بنتيجة (3-1) على كاشيما آنتلرز الياباني بطل آسيا، ليعبر للنهائي.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “ظهرنا بشكل جيد أمام كاشيما، وشاهدنا مباراة العين وريفر بلايت، مثل هذه المباريات معقدة دائماً، فهذه الفرق تلعب بشكل مختلف عن أوروبا.

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“واجهنا كاشيما بنفس سرعته، ثم تفوقنا عليهم ونجحنا في إيذائهم، وفي الشوط الثاني قتلنا المباراة”.

وتابع: “طلب منا (المدرب سانتياغو) سولاري باللعب بكثافة عالية حتى نجعل لاعبي كاشيما يعانون، واضطررنا لزيادة السرعة، لكي لا يتمكنوا من إيقافنا، فهم بدأوا المباراة بفرص جيدة وقدموا مباراة مميزة، ومن المؤسف عدم القدرة على إيقاف الخصم بنسبة 100%”.

واختتم: “علينا الانتصار في المباراة النهائية على العين، ولا يجب أن نستهين بالخصم، ويجب أن نحصد اللقب”.