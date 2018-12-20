مانشستر سيتي يستهدف حسام عوار

حسام عوار

يتطلع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاستقطاب لاعب وسط جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف بطل إنجلترا.

وحاول سيتي التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو الصيف الماضي، لكنه خسر الصفقة لصالح غريمه تشيلسي.

وأكدت تقارير بريطانية أن "بيب" لا يزال يبحث في سوق الانتقالات عن لاعب وسط جديد في يناير القادم نظراً لتقدم فيرناندينيو في السن وبلوغه عامه الـ 33، مما يعني حاجة الفريق للاعب أصغر على المدى البعيد.

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ويعتبر حسام عوار نجم وسط ليون الهدف الأول لغوارديولا في السوق الشتوي، نظراً للمستوى المميز الذي ظهر به الشاب في الفترة الأخيرة.

وأبهر نجم منتخب فرنسا تحت 21 عاماً المدير الفني الإسباني في خط الوسط، حينما شارك أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط عوار بعقد مع ليون يمتد حتى عام 2023، وهناك اهتمام بضمه أيضاً من قبل الثنائي ليفربول وتشيلسي.

ويعتبر فرانكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام هدفاً آخر لغوارديولا، لكن التحرك لضمه لن يتم إلا نهاية الموسم.