زيدان يستمتع بالراحة بعيداً عن الضغوطات

زين الدين زيدان

أثار زين الدين زيدان، الغموض حول مستقبله، بعد رحيله المفاجىء عن ريال مدريد، كونه لم يحدد وجهته حتى الآن.

وكان المدير الفني الفرنسي، قد أعلن عن رحيله بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح زيدان، في تصريحات مقتضبة، خلال فعالية لإحدى شركات الملابس الرياضية، أنه ما زال يحصل على قسط من الراحة، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما سيفعله.

"أنا آخذ قسطاً من الراحة، ولا أعرف ما سأفعله، أهم شيء كان القرار الذي اتخذته، لنرى ما سيحدث".

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وكانت هناك تقارير أوضحت أن زيدان رحل من ريال مدريد، بسبب خلاف مع الرئيس فلورنتينو بيريز حول التعاقدات.

وكان "زيزو" يرغب بضم إيدين هازارد، وهو أمر رفضه بيريز الذي كان يرغب باستقدام الحارس دافيد دي خيا، دون الأخذ برأي المدير الفني.

وكشفت تقارير أن زيدان رحل عن ريال مدريد لتدريب منتخب قطر خلال الأعوام الأربعة القادمة، قبل كأس العالم 2022، الذي سيقام في الدوحة.