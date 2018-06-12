رسمياً: نابولي يتعاقد مع فيردي

فيردي يصافح أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي

أعلن نابولي عن تعاقده مع سيموني فيردي القادم من بولونيا، بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر، حيث كان من المقرر أن ينضم المهاجم للبارتينوبي في يناير الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنابولي كان من حسم الصفقة.

وجاء في بيان للنادي الجنوبي عن التوصل لاتفاق نهائي مع بولونيا يقضي بانتقال فيردي بعقد يمتد لخمسة مواسم في صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون دولار.

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يذكر أن نابولي حل في المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، على الرغم من جمعه لـ 91 نقطة.

وسيواجه فيردي منافسة كبيرة لحجز مكان أساسي ضمن تشكيلة الفريق، حيث سينافس كلاً من درايس ميرتينز وآركاديوش ميليك.