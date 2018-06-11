أهداف مباراة بلجيكا وكوستاريكا 4-1 الودية

لوكاكو يقود بلجيكا لفوز كبير

سحق منتخب بلجيكا ضيفه الكوستاريكي وهزمه بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب روا بودوان ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس العالم منتصف الشهر الجاري.

سجل للشياطين الحمر كلٌ من درايس ميرتينز (31)، وروميلو لوكاكو (هدفان في الدقيقتين 42 و 50)، وميتشي باتشواي (64).

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أما هدف الخاسر الوحيد، فحمل توقيع بريان رويز في الدقيقة 24.