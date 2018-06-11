رئيس بايرن ميونيخ: لن نبيع ليفاندوفسكي حتى مقابل 200 مليون يورو

روبرت ليفاندوفسكي

نفى أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ وجود نية في التفريط بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، وذلك في تصريحات لشبكة "فوكس" الألمانية.

وقال هونيس: "ليفاندوفسكي ليس للبيع، ولن يتم بيعه لأنه سيتواجد معنا الموسم القادم".

وكانت تقارير أكدت أن بايرن حدد مبلغ 200 مليون يورو من أجل الموافقة على المهاجم الذي انضم للبافاري قبل أعوام من بوروسيا دورتموند.

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ونفى رئيس النادي البافاري كذلك تحديد قيمة معينة تمت الموافقة من خلالها على رحيل الدولي البولندي، حيث أضاف: "الحديث عن تحديد 200 مليون يورو لرحيله غير منطقي".

يذكر أن تشيلسي وريال مدريد من ضمن الأندية المهتمة بضم صاحب الـ 29 عاماً، والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ عام 2021.