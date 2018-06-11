دون بالون: صلاح يهدد ليفربول بالانتقال لريال مدريد

محمد صلاح

قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن النجم محمد صلاح غاضب جراء فشل إدارة ليفربول في ضم المتألق نبيل فقير من ليون.

وكان الدولي المصري يرى أن ضم نظيره الفرنسي سيحل مشاكل عديدة في صفوف الريدز نظراً لمستواه الكبير.

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وأكدت الصحيفة أن صلاح هدد إدارة ليفربول بالانتقال لريال مدريد بحال الفشل في ضم فقير الذي كان قريباً للغاية من القدوم، لكن ليون أصدر بياناً أمس شدد فيه على أن نجمه سيبقى في صفوفه الموسم القادم.

يذكر أن ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي أمام ريال مدريد بهدفٍ لثلاثة.