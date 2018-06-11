دي خيا يهاجم وسائل الإعلام

دافيد دي خيا

أعرب دافيد دي خيا عن احباطه الكبير بسبب طريقة تعامل الإعلام معه في السابق، وتحديداً بعد يورو 2016.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها حارس مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا وأكد خلالها أن تركيزه منصب حالياً على بطولة كأس العالم.

وقال دي خيا: "مستقبلي؟ الأهم حالياً هو كأس العالم، لا أفكر في شيء آخر يمكنه تشتيت ذلك، علينا التركيز على تقديم بطولة جيدة، وأتمنى أن نصل لأبعد نقطة وأن نظفر باللقب.

"كرة القدم ستظل كرة القدم، يمكن لألف شيء أن يحدث، لكني هادئ وليحدث ما يحدث سأبقى كما أنا، من المهم للغاية أن أجعل نسبة تركيزي 100%.

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"ابتعدت عن وسائل الاعلام لفترة من الوقت لأني لم تتم معاملتي بالشكل الذي كان يجب أن تكون، والكثيرون كانوا ظالمون معي وآخرون انتقدوني لكنهم علموا أنهم كانوا مخطئين في وقت لاحق.

"هناك العديدون الذين لا يستحقون الحصول على حوارات صحفية، لكن في النهاية علي أن أحافظ على هدوئي من أجل عائلتي على الأقل".

يذكر أن منتخب إسبانيا يخوض كأس العالم ضمن مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات المغرب والبرتغال وإيران.