سولاري: ريال مدريد سيتخطى الأزمات

سانتياغو سولاري

أشاد سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد بلاعبيه بعد الفوز على بلد الوليد برباعية لهدف ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني، وذلك بعد أيام من الخروج المدوي من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "مر الفريق بأسبوع مليء بالصعوبات، لكننا دخلنا المباراة بحماس شديد وقدمنا أداءً جيداً رغم الغيابات".

وعن الحالة النفسية للاعبي ريال بعد الهزيمة برباعية أمام أياكس، علق سولاري: "لدينا نفس الحماس ونفس الأهداف، اعتدنا المنافسة على الألقاب، لكن هذه هي كرة القدم، ريال مدريد فريق كبير وسيتخطى الأزمات".

الإصابات تضع سيميوني في مأزق قبل مواجهة يوفنتوس

شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام ليون

التاريخ ضد يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

مبابي "مصدوم" من وداع الباريسي المبكر لدوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة بلد الوليد وريال مدريد 1-4 الدوري الإسباني

وعن تشابه هذه الظروف بظروف الملكي عام 2004 قال المدرب الأرجنتيني: "لا أذكر ما حدث عام 2004، لكننا لدينا لاعبين كبار في غرفة الملابس وسنتخطى الأزمة".

يذكر أن مستقبل سولاري مع ريال مدريد مهدد في ظل تقارير تتحدث عن قرب إقالته نظراً لتردي النتائج وتراجع مستوى الفريق بشكلٍ عام.