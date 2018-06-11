صحيفة: ناينغولان في طريقه إلى إنتر

رادجيا ناينغولان

يبدو أن روما قد وافق على انتقال نجم وسطه رادجيا ناينغولان إلى الغريم إنتر مقابل 29 مليون يورو بالإضافة إلى رحيل الموهبة الشابة نيكولو زانيولو.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن المفاوضات قد انتهت، وأنه سيتم الإعلان عن الصفقة مطلع الشهر القادم.

ومن المقرر أن يدفع إنتر الذي يدربه لوتشيانو سباليتي مدرب ناينغولان السابق 29 مليون يورو، بالإضافة إلى التخلي عن زانيولو، نجم فريق "بريمافيرا"، والذي توج بلقب سكوديتو الشباب أمس.

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يذكر أن ناينغولان استبعد بصورة مفاجئةٍ من قائمة منتخب بلجيكا التي ستشارك في كأس العالم منتصف الشهر الجاري، ليقرر الاعتزال الدولي بعدها مباشرة.

وقدم الدولي البلجيكي السابق عروضاً مميزة رفقة روما على مدار السنوات الماضية، مما دفع مشجعي منتخب الشياطين الحمر للاعتراض على استبعاده غير المبرر، والذي أشارت تقارير إلى أنه يعود لعلاقته السيئة مع المدرب روبرتو مارتينيو.