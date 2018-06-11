ماركا: رونالدو غاضب من إدارة ريال مدريد ومصمم على الرحيل

كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد يشعر بغضب شديد جراء عروض النادي الخاصة بتجديد عقده، مشيرة إلى أنه لم يغير قراره بعد بالرحيل.

وتلقى الدولي البرتغالي عرضاً جديداً من الإدارة مؤخراً، لكنه لم يكن مختلفاً عن العرض الذي سبقه كثيراً مما أثار حفيظة أفضل لاعب في العالم.

ويرى رونالدو العروض الأخيرة من قبل ريال مدريد بمثابة دعوة له بالرحيل، وذلك في ظل الاهتمام الواضح من قبل النادي المدريدي بضم النجم نيمار من باريس سان جيرمان.

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ويسعى البرتغالي وفقاً لتقارير إعلامية للتساوي مع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في راتبه السنوي.

يذكر أن رونالدو كان قد هدد ريال مدريد بالمغادرة بحالة فشل النادي في تقديم عرض يناسب رغباته.