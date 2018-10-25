ليفربول يتفوق على مواطنيه في أرباح دوري أبطال أوروبا

فريق ليفربول

تمكن ليفربول من تحقيق أقصى استفادة للاندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على جميع منافسيه المحليين في المسابقة.

ونجح الريدز في الوصول لنهائي البطولة الموسم الماضي، ليخسر أمام ريال مدريد 3-1 ويفوز النادي الإسباني باللقب.

ومع ذلك حصل ليفربول على عوائد مالية وصلت قيمتها إلى 71.86 مليون جنيه استرليني.

وشملت الأرباح 5.6 مليون على شكل مكافآت أداء، بالإضافة لـ 25.8 مليون من حقوق البث التلفزيوني.

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وجاء مانشستر يونايتد كأقل الإنجليز استفادة من المسابقة، بخروجه من دور الـ 16 الموسم الماضي أمام إشبيلية، إذ حصل على 35.67 مليون جنيه، مقابل 57.6 لتشيلسي، و56.4 لمانشستر سيتي.

حتى توتنهام الذي خرج من دور الـ 16 على يد يوفنتوس خرج بأرباح قيمتها 54.2 مليون جنيه.

وقالت شبكة "سكاي" أن مجموع ما أنفقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كمكافآت للأندية الموسم الماضي وصل إلى 1.25 مليار جنيه شاملة حقوق البث التلفزيوني وحوافز الإجادة والتأهل للأدوار الإقصائية.