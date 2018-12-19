ماركا: لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ الشهر القادم مقابل 80 مليون يورو

لوكاس هيرنانديز

يستعد المدافع لوكاس هيرنانديز للرحيل عن أتلتيكو مدريد والانتقال لبايرن ميونيخ في السوق الشتوي القادم.

وتألق هيرنانديز مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018، وكان أحد أهم العناصر في تشكيل المدرب ديدييه ديشان، قبل أن يستكمل تألقه ويحجز مكاناً أساسياً له في تشكيل دييغو سيميوني هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بايرن سيتعاقد مع هيرنانديز الشهر القادم، بناء على رغبة مدربه نيكو كوفاتش.

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ومن المُقرر أن يدفع النادي الألماني 80 مليون يورو لضم هيرنانديز، وهي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع أتلتيكو.



ويطمح كوفاتش للاستفادة من الدولي الفرنسي، لإجادته اللعب بمركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وذلك رقم توقيع اللاعب مؤخراً على عقد جديد يربطه بالروخيبلانكوس حتى عام 2024.