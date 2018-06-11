تقرير: الإعلان عن انتقال بوفون إلى باريس سان جيرمان خلال يومين

جيانلويجي بوفون

وافق الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، قائد يوفنتوس السابق على الانضمام إلى باريس سان جيرمان، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريباً وفقاً لموقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي.

وأعلن "جيجي" في مؤتمر صحفي منذ أسابيع رحيله عن يوفي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن يعتزل كرة القدم.

وأفاد الموقع الإيطالي أن الاتفاق تم بالفعل بين النادي الفرنسي والحارس الملقب بـ "سوبرمان"، لكن لا تزال هنالك بعض التفاصيل الصغيرة، وقد يتم الإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

ومن المتوقع أن يوقع بوفون، على عقد لمدة موسمين، مع النادي الباريسي، سيتلقى بموجبه 7 ملايين يورو سنوياً، إلى جانب منصب في كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

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يشار إلى أن مالك باريس سان جيرمان هو القطري ناصر الخليفي.

وقال حارس مرمى باريس سان جيرمان الحالي الشاب ألفونس آريولا، حينما سئُل عن احتمالية قدوم بوفون: "إنه مثلي الأعلى، أستطيع أن أجد نفسي أعمل معه، لنرى ما سيحدث".

يذكر أن بوفون، كان أغلى حارس في العالم، حينما انتقل من بارما إلى يوفنتوس عام 2001 مقابل 53 مليون يورو.



