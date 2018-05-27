لاعبو ليفربول تجاهلوا كاريوس بعد صافرة نهائي دوري الأبطال جراء أخطائه

تسبب كاريوس في خسارة ليفربول

تجاهل لاعبو ليفربول زميلهم الحارس لوريس كاريوس بعد انتهاء لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (1-3)، نظراً لتسببه في هدفين للفريق الملكي.



وتسبب الحارس الألماني بالهدفين الأول والثالث لريال مدريد بعد تعامله الخاطىء مع الكرة في المناسبتين.

وكشف مارك لاورسون، معلق شبكة "بي بي سي" البريطانية أن لاعبي ليفربول تجاهلوا مواساة كاريوس بعد نهاية المباراة.

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وقال لاورسون أن المدافع ديان لوفرين كان الأقرب للحارس الألماني لحظة صافرة النهاية، لكنه لم يحييه ورحل بعيداً عنه.

وأظهرت اللقطات كاريوس بعد نهاية المباراة وهو يعتذر لجماهير الريدز عن أخطائه، لكن لم يظهر أي من لاعبي الفريق وهم يواسونه.

وقدم كاريوس اعتذاره بعد المباراة في اللقاءات الصحفية وحمل نفسه مسؤولية خسارة المباراة النهائية.

وخسر ليفربول بنتيجة 1-3 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف.