هوساوي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء ودفعنا الثمن

أسامة هوساوي

أوضح أسامة هوساوي مدافع المنتخب السعودي، أن كثرة أخطاء فريقه منحت منتخب روسيا الأفضلية في اللقاء الذي جمع الفريقين، مؤكداً ظهور الأخضر بشكلٍ سيء خلال الشوط الأول.

وتلقى منتخب السعودية هزيمة ثقيلة أمام مستضيفه بخماسية نظيفة في أولى مباريات كأس العالم روسيا 2018، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

وقال هوساوي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "استغل المنتخب الروسي أخطاءنا وخرجت المباراة من أيدينا، كانوا متحمسين للغاية وسط جمهورهم وعلى أرضهم، ونحن لم نقدر على الحفاظ على نظافة شباكنا.

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"لا أعلم ما حدث، لم تكن لدينا أي رهبة من الجمهور الروسي الحاضر للقاء، لكن أخطاءنا كانت كثيرة، قطعوا الكرة من أمامنا بشكل متكرر خاصة في الشوط الأول".

واختتم: "سنستعد للقاءات المقبلة بشكل جيد، ما زال أمامنا مباراتان وعمل كبير، ما تزال الأمور في أيدينا ولا مستحيل في كرة القدم، سنستعد بشكل جيد للقاء أوروغواي القوي لتقديم صورة أفضل مما ظهرنا عليه اليوم".

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره الأوروغوياني في 20 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم مواجهات مرحلة المجموعات بلقاء منتخب مصر في 25 من الشهر ذاته.