منتخب سوريا يلتقي نظيره العُماني ودياً الجمعة

يلتقي منتخب سوريا نظيره العُماني بعد غد في الساعة الرابعة والنصف عصراً في العاصمة مسقط استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع العام القادم.

وكانت بعثة المنتخب وصلت أمس إلى العاصمة مسقط وخضع كل اللاعبين للفحص الطبي من قبل الكادر المختص في منتخبنا للوقوف على جهوزيتهم علماً بأن منتخبنا سيلتقي نظيره الكويتي في لقاء ودي آخر في التاسع عشر من الشهر الجاري.

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وضمت قائمة اللاعبين المدعوين إلى مباراتي عُمان والكويت الوديتين التي أعلنها المدرب بيرند شتانغه كلاً من إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد حاج عثمان وأحمد الصالح وحسين جويد وجهاد الباعور ومؤيد العجان وعبد الملك عنيزان وعمر ميداني وعمرو جنيات ونديم الصباغ وخالد المبيض وأحمد الأشقر ومارديك مردكيان وفهد اليوسف وتامر حاج محمد وأسامة أومري ومحمد عثمان وإياز عثمان وزاهر ميداني ويوسف قلفا وعمر خريبين وعمر السومة.

وكان منتخبنا خسر أمام نظيره الصيني بهدفين دون رد في مباراة ودية جمعتهما الشهر الماضي على الملعب الأولمبي بمدينة نانجينغ الصينية تحضيراً للنهائيات الآسيوية بعد فوزه على نظيره البحريني على أرضه بهدف دون رد في مباراته الودية الأولى.