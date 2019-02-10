ملخص مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة 0-0 الدوري الإسباني

من مباراة الفريقين

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي استضافها ملعب سان ماميس في إطار منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

ورغم عودة النجم ليونيل ميسي للمشاركة أساسياً مع البارسا، إلا أنه لم يستطع قيادة فريقه لتجاوز دفاعات الفريق الباسكي، الذي خرج من المباراة بنقطة ثمينة.

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أما برشلونة ورغم فقدانه لنقطتين، إلا أنه ما زال يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه، وسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

أما أتلتيك بلباو فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

يشار إلى أن المباراة المقبلة لبرشلونة في البطولة ستكون أمام بلد الوليد السبت المقبل.