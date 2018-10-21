ملخص مباراة إنتر وميلان 1-0 الدوري الإيطالي

القائد إيكاردي يقود إنتر لفوز ثمين قبل أيام من مواجهة برشلونة المرتقبة

حسم إنتر ديربي الغضب بالفوز على جاره ميلان بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) في إطار المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من صحوة ميلان في المباريات السابقة بقيادة نجمه غونزالو هيغواين، إلا أنه ظهر دون أنياب أمام دفاع النيراتزوري الذي نجح أيضاً في الحد من خطورة جناحي خصمه سوسو وهاكان تشالهانوغلو.

على الجانب الآخر، لم يختلف حال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن مواطنه هيغواين، فباستثناء هدف لم يحتسب بداعي التسلل في الشوط الأول، لم يقدم صاحب الـ 25 عاماً الأداء المأمول لاختراق دفاع الروسونيري.

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لكن الأمر تغير في الدقائق الأخيرة من عُمر المباراة، والتي شهدت رأسية رائعة من إيكاردي حينما استغل عرضية ماتياس فيتشينو ليحسم الانتصار ويظفر صاحب الضيافة بالنقاط الثلاث.

وكانت المباراة قد شهدت خروج رادجيا ناينغولان لاعب وسط إنتر من المباراة مصاباً بالكاحل في الشوط الأول بعد التحام قوي مع غريمه لوكاس بيليا، لتصبح مشاركة النجم البلجيكي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد أيام محل شك.

بهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 19 نقطة واصل إثرها احتلال المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ميلان عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.